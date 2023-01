Espinho empata em casa com Cesarense

Com a derrota do Lamas perante o Lobão e com o empate perante o Cesarense, o Espinho perdeu a oportunidade de se aproximar do primeiro e desce uma posição na tabela.

Na 15ª jornada do Campeonato Sabseg, o Sporting de Espinho recebeu o Cesarense, no Campo Domingos Maia, tendo perdido uma excelente oportunidade de se aproximar do primeiro classificado, ao empatar a uma bola.

Belinha abriu o marcador aos 25 minutos e tudo parecia bem encaminhado para uma importante vitória dos tigres, só que, logo a abrir a segunda parte, Cancela logrou marcar para o Cesarense, empatando a partida.

Os tigres tudo fizeram para ganhar novamente vantagem, mas o jogo acabou empatado, resultado que, com a vitória do ADC Lobão em Lamas, fez com que o tigres descessem um lugar na tabela classificativa, embora estejam em igualdade pontual com o Lobão. No primeiro lugar, Lamas e Florgrade têm 32 pontos, embora o União tenha um jogo a menos.

Novo avançado já jogou no domingo

Leonardo Ferreirinha, antigo jogador do Padroense, é o mais novo reforço do Sporting Clube de Espinho para o resto da época. Natural de Matosinhos, o avançado tem 23 anos e atua preferencialmente como extremo-esquerdo. Antes de chegar ao Padroense em 2021/22, Ferreirinha jogou no Pedras Rubras e na equipa sub-23 dos Leixões. Atuou ainda nos ‘bês’ do Boavista e do Rio Ave, equipa que o lançou para o futebol sénior em 2017/18. O novo ‘tigre’ vinha sendo um titular habitual do Padroense, que milita no Campeonato D’Elite Pró-Nacional da distrital do Porto.