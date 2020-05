Estádio de Aveiro é candidato a receber a final da Taça de Portugal

Depois da Supertaça, o Estádio de Aveiro poderá ser palco da final da taça de Portugal deste ano entre FC Porto e Benfica.

O Estádio Municipal de Aveiro está entre as hipóteses para receber em Julho a final da taça de Portugal entre FC Porto e Benfica. Confirmado está que a final não será disputada no Estádio Nacional, no Jamor. Esta é uma das medidas que saíram das várias reuniões entre a Federação Portuguesa de Futebol, promotora do evento, e a Direção-Geral da Saúde.

Uma vez que a retoma das competições de futebol profissional, nomeadamente os 90 jogos que faltam para a conclusão da 1ª Liga, será feita em estádios mais modernos, ou seja os que serviram de palco ao Euro-2004, e porque são apetrechados de zonas de acesso mais amplas e independentes, deduz-se que o Estádio Nacional seria desconsiderado para receber a final.

Além do Estádio Municipal de Aveiro, também o Estádio Algarve (em Loulé/Faro) está entre as hipóteses. Nos últimos anos, o Estádio de Aveiro tem recebido a Supertaça Cândido de Oliveira.

