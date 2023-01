Este fim-de-semana há Taça Cidade de Espinho

O campeonato de Futebol Popular do Concelho de Espinho pára este fim-de-semana para a realização da segunda eliminatória da Taça Cidade de Espinho/Beatriz dos Panos, com jogos no sábado à tarde e domingo de manhã:

Associação Esmojães x Juventude Estrada (sábado 15h Paramos)

Estrelas P. Anta x Desportivo P. Anta (sábado 15h Silvalde)

Magos Anta x GD Outeiros (sábado 15h Idanha)

Águias de Paramos x Quinta Paramos (sábado 15h Cassufas)

Leões Bairristas x AD Guetim (domingo, 10h, Cassufas)

Rio Largo x Morgados Paramos (domingo, 10h Silvalde)

GD Regresso x Cruzeiro Silvalde (domingo 10h Paramos)

Cantinho Ramboia x Novasemente (domingo 10h Guetim)

Aproveitando a paragem, há acerto de campeonato com a realização do jogo em atraso na II divisão entre Império e Bairro da Ponte de Anta, pelas 15 horas de sábado, em Guetim.