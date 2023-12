Estreia do CD Fiães no top 8 domingo em Braga

Este domingo à tarde o CD Fiães disputou a última partida da primeira fase da Liga Solverde que apenas serviu para cumprir calendário, uma vez que a equipa fianense já estava apurada para o top 8 do campeonato. Perante o Vitória de Guimarães, as fianenses perderam por 3-0 (25-27, 25-27, 24-26).

Entretanto, a segunda fase da Liga já arranca na próxima semana com o CD Fiães a deslocar-se ao reduto do Sporting Clube de Braga, onde joga pelas 17 horas de domingo.