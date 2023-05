Estreia sem espinhas no vólei de praia

Na primeira jornada da Série A do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia, os seniores masculinos do Esmoriz Ginásio Clube entraram da melhor forma, vencendo em casa o Atlético Clube de Albufeira por três sets a zero.

Num jogo de domínio absoluto dos esmorizenses, a marcha no marcador foi a seguinte: 21-10, 21-16 e 21-10.

Na próxima jornada, a formação da Barrinha desloca-se a Viana do Castelo para defrontar o Voleibol Clube de Viana. O jogo está marcado para o próximo dia 20 de maio, pelas 16 horas, na Praia do Prior. A série conta com 3 equipas nesta primeira fase, pelo que na 3ª ronda, a 27 de maio, é a vez do Esmoriz folgar. Nesta fase cada equipa realiza quatro encontros: em casa e fora contra cada um dos adversários, num total de seis jornadas.

Para a fase final apuram-se os dois melhores classificados de cada uma das duas séries.

fotografia: Federação Portuguesa de Voleibol