Estrelas Ponte de Anta em festa

O Grupo Recreativo Estrelas da Ponte de Anta viveu momentos de festa e muita animação no feriado de 5 de Outubro com a inauguração oficial da sua nova sede, uma vitória na partida disputada contra os Morgados e um fim da tarde com muita música.

O dia ficou marcado pela cerimónia de inauguração da nova sede social do clube que contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, do presidente da União de Freguesias de Anta e Guetim, Nuno Almeida, do presidente da Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho, Tiago Paiva e de outras entidades, sócios e adeptos. O jogo disputado na tarde de sábado no Campo de Guetim acabou com a vitória dos Estrelas sobre os morgados de Paramos por 3-2 com golo de Leandro Alves, Mika e Cainan.

Ao final da tarde a sede ganhou nova animação com muita música, comes e bebes e o bolo de aniversário, que todos partilharam depois de cantarem os parabéns pelos 33 anos do clube e de assistirem à sessão de fogo de artifício. O bailarico entrou pela noite dentro.