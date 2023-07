Etapa do nacional de vólei de praia em Espinho de 7 e 9 de julho

O Campeonato Nacional de Voleibol de Praia 2023, que reúne as melhores duplas de seniores masculinos e femininos, arrancou no Porto, na Praia Internacional, junto ao Edifício Transparente, no último fim-de-semana de junho, com as duplas Hugo Campos/João Pedrosa e Mariana Maia/Gabriela Coelho a subiram ao lugar mais alto do pódio, respetivamente em masculinos e em femininos.

Em masculinos, Hugo Campos e o espinhense João Nuno Pedrosa entraram da melhor forma no campeonato onde defendem o título alcançado no ano passado, enfrentando a concorrência de duplas como a dos espinhenses Guilherme Maia/Filipe Leite, vice-campeã nacional, que também representou recentemente o nosso País na Taça das Nações, assim como Roberto Reis, o recordista dos títulos nos masculinos, que forma dupla com Marcus Borlini nesta etapa inicial, sem esquecer José Pedro Monteiro/Sebastião Leão, dupla que encabeça o ranking.

Em femininos, Beatriz Pinheiro e Inês Castro defendem o título rubricado no ano passado.

Quanto à concorrência, destaque para as duplas formadas pelas experientes jogadoras Daniela Loureiro/Brígida Ferreira e para Mariana Maia/Gabriela Coelho, que ganhou esta primeira etapa.

Depois do Porto, a segunda etapa decorre na Praia da Baía, em Espinho, estre os dias 7 e 9 de julho, seguindo-se a 3.ª Etapa (21 a 23 de julho), na Praia de Carcavelos, em Cascais e a quarta (28 a 30 de julho), na Praia da Congida, em Freixo de Espada à Cinta. A quinta etapa um acrescento recente à competição, disputa-se na Praia de Esmoriz, em Ovar, entre 4 e 6 de agosto.

Assim, e ao todo, serão realizadas seis etapas, sendo que a 6.ª e última etapa será considerada a Final do CNVP 2023 e será disputada na Praia da Rocha, em Portimão, Algarve, nos dias 11, 12 e 13 de agosto.