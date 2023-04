EV – Peraltafil com dois pódios em Vila Nova do Campo

A equipa de atletismo de Espinho, EV-Peraltafil, deslocou-se a Vila Nova do Campo para participar no Grande Prémio de Atletismo da Páscoa, onde se fez representar por cinco atletas que conseguiram, mais uma vez, alcançar resultados de topo.

Vítor Santos alcançou o terceiro lugar de pódio no escalão M45, sendo 22º classificado na geral. Tozé Castro obteve a quarta posição no escalão M40, o que lhe permit5iu chegar ao 12º lugar da classificação geral. Já Manuel Bessa destacou-se com um sétimo lugar no escalão M45. Nesta prova participou também o atleta Leonel Silva.

Destaque para a única representante feminina da equipa, Paula Oliveira que conseguiu subir ao terceiro lugar do pódio, no escalão F40.