EV-Peraltafil com resultado histórico em Albergaria

A equipa de corrida de Espinho, EV-Peraltafil, conquistou um resultado histórico no Grande Prémio de Atletismo de Albergaria, realizado no passado domingo, dia 14 de abril.

Ricardo Pereira foi o grande destaque da prova, ao conquistar o primeiro lugar da Geral, demonstrando uma performance excecional que o elevou ao topo do pódio.

Vítor Santos também brilhou, alcançando o segundo lugar do pódio no escalão M40 e um notável sétimo lugar na geral. “A sua dedicação e talento foram fundamentais para o sucesso da equipa”, garantem os responsáveis.

Helder Pires ficou em sétimo lugar no escalão Sénior e foi 14º na Geral, demonstrando grande regularidade e contribuindo para o resultado positivo da EV-Peraltafil.

José Henrique classificou-se em 9º lugar no escalão M40 e foi 16º na Geral, evidenciando a sua garra e determinação.

Rafael Jesus completou a participação da equipa com um honroso 16º lugar no escalão sénior, demonstrando empenho e desportivismo.

A excelente performance individual dos atletas da EV-Peraltafil culminou na conquista do primeiro lugar por equipas, um feito notável que comprova o talento e o espírito de equipa desta formação.

Após este resultado histórico, a equipa agradece “a todos os atletas pelo seu empenho e dedicação, e parabeniza-os pelos excelentes resultados alcançados. A EV-Peraltafil está orgulhosa do seu desempenho e continuará a trabalhar arduamente para alcançar novos desafios”.