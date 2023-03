EV – Peraltafil de bronze em Ílhavo

No passado domingo a equipa de corrida espinhense, EV-Peraltafil, deslocou-se a Ílhavo com cinco dos seus atletas para participar no 38.º Grande Prémio de Atletismo de Estrada – Os Ílhavos.

Como tem sido hábito, a equipa espinhense obteve marcas de grande relevo, sendo de destacar o primeiro lugar de pódio no escalão F40 (sétimo na geral) alcançado pela atleta Ana Oliveira e o segundo lugar de pódio alcançado pelo Tozé Castro no escalão M40 (sexto na geral).

Também Pedro Magalhães obteve uma qualificação muito relevante, sendo 10° classificado no escalão sénior (18° na geral). Por sua vez os atletas Manuel Bessa e Leonel Silva alcançaram as fantásticas marcas de oitavo classificado no escalão M40 e 19° no escalão M50, respetivamente.

As marcas alcançadas pelos seus atletas, permitiram à equipa EV-Peraltafil alcançar, mais uma vez um lugar de pódio por equipas (terceiro classificado).