EV-Peraltafil domina Petrus Run em Pedroso

A equipa de corrida de Espinho, EV-Peraltafil, viveu um fim de semana de conquistas memoráveis, com vitórias na Petrus Run em Pedroso e na Meia Maratona de Viena, na Áustria.

Na Petrus Run, a EV-Peraltafil marcou presença com 10 atletas, dominando a prova com resultados excecionais.

Ricardo Pereira foi o grande destaque, cruzando a linha de chegada em primeiro lugar e conquistando o pódio pela terceira vez consecutiva, após as vitórias na Corrida das Águas de Gaia e no Grande Prémio de Albergaria.

Pedro Magalhães conquistou o quinto lugar no escalão sénior e foi oitavo na classificação geral.

Vitor Santos também se destacou com o pódio no escalão M45 e sétimo lugar na geral. No mesmo escalão, Paulo Pinto subiu ao segundo lugar do pódio, sendo 12º na classificação geral. E ainda em M45, Manuel Bessa alcançou a quarta posição.

José Almeida também subiu ao pódio, conquistou o terceiro lugar no escalão M40, ficando em 13º na classificação geral. Ainda neste escalão, Cláudio Costa ficou na décima posição.

A equipa também contou nesta prova com a participação de Luís Cruz, Joaquim Pereira e Nuno David.

A performance excepcional dos atletas da equpa espinhense permitiu-lhes mais uma vez subir ao mais alto lugar do pódio na classificação coletiva.

Na Meia Maratona de Viena, o experiente atleta internacional Renato Sousa representou a EV-Peraltafil com grande sucesso, classificando-se na 31ª posição na geral, com um fantástico tempo de 1h14.

Para os responsáveis da EV-Peraltafil, “a equipa está de parabéns por estes resultados notáveis, que demonstram o talento, a dedicação e o trabalho árduo dos seus atletas. A equipa agradece a todos o seu apoio e empenho, e promete continuar a trabalhar para alcançar novos desafios”.