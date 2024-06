EV – Peraltafil em primeiro na Corrida Urbana de Santa Maria

A equipa de corrida de Espinho, EV-Peraltafil, teve um fim de semana memorável, com resultados impressionantes em três provas distintas.

Na Corrida Urbana Terras de Santa Maria, Vítor Santos foi o grande vencedor, demonstrando grande forma e determinação. Paulo Pinto também subiu ao pódio, conquistando um merecido segundo lugar. José Almeida, não ficou atrás, alcançando um fantástico sexto lugar na geral.

Para completar o sucesso da equipa, a EV-Peraltafil conquistou o primeiro lugar por equipas.

Na meia maratona de Caminha, Hélder Pires brilhou com um segundo lugar na classificação geral, confirmando o seu talento e potencial.

Na Corrida de S. João, em Vila Nova de Gaia, a equipa esteve bem representada com quatro atletas. Ricardo Pereira conquistou um fantástico quinto lugar, enquanto Vítor Santos se sagrou vencedor no escalão M45. Renato Sousa e Pedro Magalhães também tiveram um bom desempenho, terminando em 7º e 8º lugar, respetivamente, no escalão sénior.

Para os responsáveis da equipa, “estes resultados demonstram o alto nível competitivo da EV-Peraltafil e a sua capacidade de alcançar grandes feitos”.

E acrescentam: “A equipa merece todos os parabéns pelo seu empenho, dedicação e talento, que os colocam como uma das principais referências no panorama das corridas em Portugal”.