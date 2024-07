EV-Peraltafil foi a melhor equipa no Grande Prémio de Lamas

A equipa de corrida de Espinho EV-Peraltafil deixou a sua marca na 8.ª Corrida de Santa Maria de Lamas e na Corrida Portucale.

No Grande Prémio de Santa Maria de Lamas, a EV-Peraltafil esteve representada com 9 atletas. As performances individuais resultaram em vários pódios: Pedro Magalhães em 2.º lugar no escalão Sénior (3.º na geral), Paulo Pinto em 3.º lugar em M40 (5.º na geral), José Henrique no 3.º lugar em Sénior (7.º na geral), Manuel Bessa em 5.º lugar em M40 (8.º na geral), José Silva em 4.º lugar no escalão M50.

Apesar das classificações mais modestas, Cláudio Costa, Joaquim Pereira, Leonel Silva e Nuno David também participaram na prova. As classificações individuais combinadas permitiram à EV-Peraltafil conquistar o 1.º lugar por equipas nesta prova, colmatando dessa forma a ausência de um vencedor na compotenente individual.

Já na Corrida Portucale, que decorreu entre o Porto e Vila Nova de Gaia, destaque para Renato Sousa, que se superou ao alcançar o 3.º lugar na classificação geral.

Os resultados alcançados pela equipa no fim de semana são ilustrativos da consistência classificativa da formação espinhense neste tipo de provas: “A conquista de pódios e posições de destaque em diferentes categorias demonstra a excelência da equipa, a qualidade dos seus atletas e o compromisso da EV-Peraltafil em promover o desporto e a saúde.”, pode ler-se em nota de imprensa.