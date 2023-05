EV – Peraltafil na meia-maratona de Cortegaça

No último fim de semana disputou-se a 36.ª Meia Maratona em Cortegaça, que contou com a participação de várias dezenas de atletas de todo o país. O evento foi um grande sucesso, reunindo uma multidão de pessoas apaixonadas por corrida.

Entre os destaques da prova de meia-maratona, o atleta Renato Sousa destacou-se com o nono lugar na classificação geral. Ele demonstrou grande habilidade e resistência ao longo dos 21km percorridos. Além dele, também chamaram a atenção os atletas Tozé Castro, Pedro Magalhães e Cláudio Costa, que conseguiram concluir a prova com ótimos tempos.

Já na prova de 10km, a atleta Ana Oliveira destacou-se com o terceiro lugar na classificação geral. Ela mostrou um desempenho impressionante, demonstrando grande velocidade e resistência ao longo do percurso. Também se destacaram na prova de 10km os atletas Leonel Silva e Rafael Jesus, que conseguiram completar a prova com tempos muito bons.

Ainda este fim-de-semana, a EV – Peraltafil fez-se representar na corrida das Cantarinhas que decorreu em Bragança. O sénior Hélder Pires correu os 10 quilómetros da prova, classificando-se em quinto lugar da geral e em terceiro no seu escalão.

Na Corrida Fernanda Ribeira, organizada na Maia, Luís Beato foi sexto no escalão M40, ficando no 16º lugar da geral.