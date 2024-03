EV-Peraltafil prepara-se para próximos desafios

No Domingo, a equipa de atletismo EV-Peraltafil, de Espinho, marcou presença na Corrida do Dia do Pai, no Porto, com Vitor Santos e Manuel Bessa a representarem o clube com grande entusiasmo e dedicação.

Vítor Santos destacou-se ao alcançar um excelente resultado, demonstrando a sua excelente forma física e o seu compromisso com a prática desportiva. Manuel Bessa também completou a prova com grande determinação, demonstrando o seu espírito de equipa e a sua paixão pelo atletismo.

Entretanto, a EV-Peraltafil encontra-se em período de preparação para um intenso e exigente calendário de provas que se avizinham.

Os responsáveis garante que “a equipa está focada em treinar com afinco para alcançar os melhores resultados possíveis em cada competição”.

As próximas provas da EV-Peraltafil:

24/03/2024: Campeonato Distrital de Estrada em Ílhavo

30/03/2024: Grande Prémio de Atletismo da Páscoa em Vila Nova do Campo

07/04/2024: Grande Prémio Águas de Gaia

07/04/2024: Meia Maratona de Braga

21/04/2024: Petrus Run em Gaia

25/04/2024: Corrida da Liberdade, em Custóias

28/04/2024: Maratona da Europa em Aveiro.

Definido o calendário para as próximas semanas, os responsáveis da EV-Peraltafil revelam estar confiantes de que a equipa irá alcançar bons resultados nestas provas, e agradece o apoio de todos os seus seguidores.

A equipa convida todos os amantes do atletismo para acompanharem e apoiarem a equipa nas próximas competições.