EV – Peraltafil primeira no 7º Grande Prémio de Atletismo de Lamas

Decorreu no passado sábado o 7º Grande Prémio de Atletismo de Santa Maria de Lamas, evento pensado e levado a cabo pelo Clube Atletismo de Santa Maria de Lamas.

Este evento foi composto por duas modalidades desportivas, uma minicorrida/caminhada, cuja inscrição revertia em 50% para a Instituição Lamacense de Solidariedade Social Cerci-Lamas, com a distância de 300m e uma corrida na distância de 8700m, em circuito de 3 voltas. Nos dois eventos, participaram cerca de trezentas pessoas.

Na atribuição do prémio por equipas, classificou-se em primeiro lugar a equipa do EV/Peraltafil, em 2º lugar o Grupo Desportivo de S. Paio de Oleiros, em 3º lugar a equipa do CAL – Clube Atletismo de Lamas. Individualmente, na prova do escalão absoluto, Vítor Oliveira, do GDC Guilhovai, arrecadou o ouro, de prata ficou António Moreira da Prime Running e no último posto do pódio ficou Tozé Castro da EV-Peraltafil. Em femininos, Raquel Cirne, da Afis Ovar, seguindo-se Vera Rodrigues e Armanda Cunha, do ACR Vale de Cambra.

