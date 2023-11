EV – Peraltafil primeira no Europarque

A equipa de atletismo EV-Peraltafil de Espinho destacou-se com excelentes performances em três competições distintas no passado fim de semana, garantindo diversos lugares de pódio e reforçando a sua posição como uma das equipas de referência na região.

A Eco Run Meruge, realizada no sábado em Oliveira do Hospital, testemunhou mais uma subida ao primeiro lugar do pódio de Ricardo Pereira, que “demonstrou mais uma vez a sua habilidade consistente em provas desafiantes”, como sublinharam os responsáveis do clube.

No domingo, Ricardo Pereira voltou à ação em Silgueiros, Viseu, desta vez alcançando a segunda classificação na prova principal de 15 km. Para a EV – Peraltafil “a sua versatilidade e capacidade de se destacar em diferentes condições de corrida foram novamente evidentes”.

A equipa de Espinho também se fez notar na Bio Run no Europarque, em Santa Maria da Feira, uma prova que se destaca pela sua dureza e competitividade onde quatro dos seus atletas brilharam em várias categorias.

Vítor Santos alcançou o terceiro lugar na classificação geral e garantiu o primeiro lugar no escalão M40. José Almeida conquistou o sexto lugar na geral e o terceiro lugar no escalão M40, enquanto Manuel Bessa obteve a 10ª classificação na geral e o sexto lugar no escalão M40. Cláudio Costa conquistou um admirável 18º lugar geral, ficando na 9ª posição no escalão M40. Essas conquistas individuais culminaram na vitória por equipas para a EV-Peraltafil nesta competição.

Para os responsáveis da equipa: “O desempenho exemplar de todos os atletas destaca não apenas o talento individual, mas também o espírito coletivo e a dedicação da equipa EV-Peraltafil. Parabéns aos atletas pela impressionante prestação e por representarem com distinção Espinho no cenário atlético nacional”