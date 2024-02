EV – Peraltafil primeira por equipas em Avintes

Este domingo, a equipa EV-Peraltafil de Espinho marcou presença na Corrida de Avintes com dez dos seus atletas, demonstrando grande força e talento. A equipa não só conquistou o primeiro lugar por equipas, como também diversos atletas alcançaram posições de destaque na classificação geral e nos seus respetivos escalões.

Ricardo Pereira foi um dos grandes destaques da prova, ao alcançar o terceiro lugar da classificação geral. Renato Sousa finalizou na quinta posição e Pedro Magalhães na sétima posição da geral. Vítor Santos dominou o escalão M45, conquistando o primeiro lugar e a sexta posição da geral. No mesmo escalão, Manuel Bessa, como habitual, teve uma performance consistente, conquistando o quarto lugar. José Henrique também se destacou no seu escalão, o M40, alcançando o primeiro lugar e a 11ª posição da geral. Pela equipa competiram ainda Leonel Silva, Nuno David, Luís Cruz e Joaquim Pereira, que também contribuíram para o sucesso da EV-Peraltafil.