EV – Peraltafil sobe ao pódio no Funchal

A equipa de atletismo espinhense, EV-Peraltafil, participou esta semana em dois grandes eventos do atletismo nacional, a Maratona do Funchal e a Meia-maratona Manuela Machado, em Viana dos Castelo.

Na deslocação à ilha da Madeira, Tozé Castro conquistou, como tem sido habitual, um lugar de pódio no escalão M40 (terceiro classificado), tendo ficado em quarto na geral, com o fantástico tempo de 2:33:44. Nesta prova participaram também os atletas Hélder Pires, Ana Oliveira e Leonel Silva.

Já na deslocação a Viana do Castelo, uma prova tipicamente muito disputada, Ângelo Pereira alcançou o 12° lugar no escalão Sénior, tendo Renato Sousa alcançado a 18.ª classificação do mesmo escalão. Nesta prova participou também o atleta Manuel Bessa.