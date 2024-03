Expulsão determina resultado do ADN

O ADN agravou a má fase, ao perder por 2-6 em casa contra o Carregosense. Foi a quarta derrota seguida dos comandados por Nuno Gonçalves, que somam 16 golos sofridos em quatro jogos.

O jogo até começou melhor para os nogueirenses, a serem os primeiros a marcar por Wilson Santos. Logo após o golo, o guardião João Guimarães foi expulso e complicou as contas. A turma amarela teve o 2-0 nas mãos, mas depois o Carregosense tomou conta das ocorrência, chegando ao empate ainda antes do descanso.

Na segunda parte, a resistência da equipa da casa começou a fraquejar, permitindo ao Carregosense chegar aos golos, um atrás do outro, até perfazer 1-5. Com o jogo resolvido, o ritmo do encontro baixou, mas ainda houve tempo para ambas as equipas fazerem um golo cada uma. Para o ADN, foi Sandro Brandão, vindo do banco, a restabelecer alguma honra para os nogueirenses.

Para o ADN, faltam sete jogos para o fim do campeonato, quatro deles fora de casa. O ADN ocupa neste momento o nono lugar da zona norte, a nove pontos do Macieirense, o antepenúltimo colocado.

Na próxima jornada, o ADN tem aquele que em teoria é o jogo mais difícil da época, ao deslocar-se ao terreno do líder isolado da série, o Atlético Clube Cucujães.

Foto arquivo