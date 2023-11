Expulsão vale recuperação do GD Ronda

O GD Ronda somou mais um ponto. Em casa, ante o Macieirense, a turma de Carlos Camarinha viu-se surpreendida ao perder por 0-2 ao intervalo, mas conseguiu resgatar um ponto nos minutos finais.

Aos 15’, o avançado Henrique Pinho fez o 0-1 e, aos 41’, João Silva, de grande penaliade, amplicou a surpresa no Domingues Maia.

As coisas começaram a reverter aos 45’, quando Diogo Carvalho levou o segundo cartão amarelo, deixando os visitantes em desvantagem numérica.

A superioridade galvanizou a equipa de Guetim, que chegou ao 1-2 aos 62’ por Vando Alves. Só já perto do fim, aos 85’, os aurinegros restabeleceram a igualdade, por Miguel Oliveira.