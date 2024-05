Fábio Silva, atleta internacional, formado no CDC São Paio de Oleiros marcou presença no dérbi entre o seu clube de formação e o CD Feirense, que também representou. O internacional português foi homenageado pelo presidente do clube de Oleiros, Carlos Malta a quem ofereceu a sua camisola da seleção nacional.

O jogador de andebol de 23 anos, nascido em Rio Meão, Portugal, joga atualmente como Pivô no Artística de Avanca.