Falta de eficácia e ferros ditam derrota do União Lamas

Boa entrada na partida dos lamacenses, que dispuseram de mais posse de bola, mas pertenceu à equipa da casa a primeira real ocasião de golo. Aos 6 minutos, Nuno Dias evitou o golo com uma boa defesa para canto, após bom remate de Vitalli. A partir deste momento, o Águeda dispôs de maior tempo de posse de bola e aos 20 minutos, Bruno Furtado inaugurou o marcador com um grande remate e assim fez um belo golo.

Os lamacenses responderam de pronto, mas a melhor ocasião surgiu aos 27 minutos, após um bom cruzamento de Pardal, mas Manú Alves chegou ligeiramente atrasado ao cruzamento. Volvidos alguns minutos e num pontapé de canto, Filipe Melo esteve bem perto do empate, mas falhou o remate final.

Na etapa complementar, entrada de rompante dos lamacenses, Manú Alves com dois bons cabeceamentos obrigou a duas grandes defesas a Luís Pedro. Na resposta e em contra-ataque, Sacra esteve perto do golo, mas Nuno Dias voltou a efetuar grande defesa. Aos 67 minutos, Manú Alves rematou por duas vezes (o segundo remate ao poste), mas voltou a não foi feliz na finalização. Logo de seguida, André Aranha cabeceou ao poste.

Nesta segunda parte, a equipa da casa ia quebrando o ritmo do jogo, com muitas simulações de lesões, mas os lamacenses não esmoreceram. A equipa da casa jogou mais em transições rápidas para o ataque e aos 82 minutos João Nogueira cabeceou para nova boa defesa do guardião lamacense. Nos descontos finais, aos 95 minutos, André Aranha dispôs de soberana ocasião de golo, mas o guardião da casa voltou a negar o golo.

A equipa do Águeda impôs a segunda derrota ao União de Lamas para o campeonato e assim ascendeu à vice liderança em igualdade pontual com o Paços de Brandão e o SC Espinho.

Foto arquivo