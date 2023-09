Fanzone da Ovarense no Mercado

A AD Ovarense cumpre castigo este domingo na partida frente ao Canedo que será disputada à porta fechada no Estádio Marques Silva, em virtude do castigo relativo ao jogo da penúltima jornada do campeonato Sabseg da época passada com o União de Lamas. Com o intuito de permitir aos sócios e adeptos que assistissem ao jogo em ambiente de festa, embora fora do estádio, foi criada uma Fanzone com o apoio do clube e da Camara Municipal de Ovar.