FC Cortegaça ganha na estreia

Na primeira partida oficial da época 2023-24, em que se encontra a disputar a série F do Nacional da III divisão, a equipa feminina do Cortegaça recebeu o Rio Mau que bateu por três bolas sem resposta, mostrando argumentos para enfrentar os desafios desta primeira fase.

O nacional da III divisão terá três fases e será disputada por 67 equipas divididas em 12 séries, sete séries de seis clubes cada e cinco série de cinco clubes, de acordo com a sua localização geográfica. Os primeiros classificados de cada série e os quatro melhores segundos classificados de entre as séries, num total de 16 clubes, apuram-se para a 2.ª Fase.

Os restantes clubes apuram-se para a Taça Nacional Feminina de Promoção.