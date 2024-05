Feirense disputa playoff

Além de já não escapar ao play-off de manutenção, a derrota do Feirense selou a continuidade da UD Oliveirense na II Liga. Os fogaceiros perderam por 2-1 na deslocação ao tranquilo Torreense. A aposta numa abordagem de pouco risco rapidamente teve de ser alterada nos azuis. Num lance de demasiado facilitismo defensivo, Patrick Fernandes entrou na área adversária e serviu André Rodrigues, que abriu o ativo em finalização fácil. O jogo era de urgência para o Feirense e Antoine fez o mais difícil, ao atirar para fora ao segundo poste a passe de Sérgio Conceição. A ineficácia traiu os fogaceiros, com André Rodrigues a bisar contra a antiga equipa, num lance em que os homens de Lito Vidigal ficaram a dormir, após defesa de Callai. No segundo tempo, poucos frutos das mexidas e da tentativa de reação do Feirense. Antoine reduziu perto do final, mas a injeção de moral chegou já demasiado tarde para os fogaceiros mudarem o rumo dos acontecimentos. Com uma diferença de golos bastante pior que o Leixões só um milagre vai permitir à equipa de Santa Maria da Feira escapar do sempre perigoso play-o