Feirense e Oleiros com resultados pela margem mínima

Na primeira jornada da II Divisão Nacional, o CDC S. Paio de Oleiros entrou em falso, ao ser derrotado em casa pelo Benavente por 22-23. Com as bancadas bem compostas, tratou-se de um jogo muito físico e em que a equipa de arbitragem foi permissiva no contacto – o que beneficiou a maior compleição física dos visitantes. Na parte final, o CDC chegou a ter superioridade numérica de 3 elementos (expulsão por 2 minutos), mas o Benavente segurou a vantagem. Ramon foi o abono de família com 9 golos, vários de livre de 7 metros (100% de eficácia). Na equipa grená, o pivô Daniel Oliveira (4 golos) foi dos poucos a conseguir equivaler-se nos duelos físicos.

Já em Estarreja, o CD Feirense entrou da melhor forma na prova, ao derrotar o Estarreja AC por 26-27. Os fogaceiros entraram melhor e levaram para o descanso uma confortável vantagem 3 golos. Na segunda parte, a equipa da casa superou-se e conseguiu um parcial de 14-12, insuficiente para chegar pelo menos ao empate. No Feirense, Bernanrdo Barros (6 golos) e João Cardoso (5 golos) somaram entre si quase metade da produção ofensiva da equipa de Manuel Gregório.