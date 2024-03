Feirense entra a ganhar

O Feirense venceu em casa o vizinho CDC São Paio de Oleiros, somando assim a primeira vitória na segunda fase (não jogou ainda a primeira jornada, contra o Lamego). O triunfo por 25-19 não deixou grande margem para discussão.

A formação de Manuel Gregório entrou a todo o gás, e dessa forma conseguiu levar para o intervalo uma preciosa vantagem de cinco golos (12-7), que se veio a revelar decisiva para a gestão física e tática do encontro. Na segunda parte, os oleirenses foram mais eficazes a finalizar e conseguiram equilibrar o jogo em termos de intensidade, mas mesmo assim os fogaceiros venceram o parcial por um golo (13-12).

Individualmente, foi uma tarde inspirada para Mateus Silva: o central de 20 anos anotou 9 golos (mais de um terço do total da equipa), bem secundado pelo ponta direita Martim Silva, com 5 golos. Na turma grená, não houve uma individualidade em destaque: Guilherme Silva, Diogo Ferreira e Diogo Tavares fizeram 3 golos cada