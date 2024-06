Feirense mantém-se na Liga 2

No final, tudo ficou como estava. O Feirense venceu o Lourosa em casa por 3-0 e fica mais um ano na II Liga, após uma época atribulada. Os fogaceiros podem agradecer ao melhor jogador entre os 22 em campo, Sérgio Conceição, que desequilibrou a balança entre dois conjuntos de qualidade semelhante. Já os leões aurinegros demonstraram falta de soluções no banco para alterar o rumo do jogo, e sem Diogo Rosado deixaram de conseguir ter bola. Caem, contudo, de pé.

