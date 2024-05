Feirense no caminho do Lourosa

O Lusitânia de Lourosa venceu em casa o campeão Alverca e vai disputar o play-off de acesso à II Liga. E que play-off! Será diante do vizinho CD Feirense.

Na primeira parte, os lusitanistas estiveram em bom plano, marcaram cedo após um pontapé de canto, com Marcos Valente a cabecear ao segundo poste para o primeiro golo da partida. Volvidos três minutos e a equipa do Alverca chegou ao empate.

A equipa liderada por Jorge Pinto continuou à procura do golo, com mais posse de bola e boas ocasiões de golo, apenas pecou na finalização. Em cima do intervalo, os lusitanistas chegaram ao segundo golo, que foi anulado por pretenso fora-de-jogo.

No início da segunda parte, os forasteiros chegaram ao segundo golo, após boa jogada de entendimento ofensivo. A equipa da casa “acusou” um pouco o golo, mas aproveitou uma desatenção defensiva dos forasteiros aos 52 minutos para Goba Zakpa fazer o empate a duas bolas. Aos 65 minutos, Goba Zakpa já no coração da área rematou colocado e obrigou a boa defesa de Nuno Hidalgo. Os forasteiros responderam de bola parada e de livre direto Sagna atirou à trave da baliza de José Costa. O treinador lusitanista arriscou tudo no ataque com a entrada de Fábio Fortes aos 84 minutos. Aos 90 minutos, Fábio Fortes oportuno aproveitou uma bola na trave para cabecear para o golo, que ditou a vitória no jogo e a felicidade dos lusitanistas disputarem o play-off.