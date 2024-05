Feirense resiste

Ao quinto jogo de Lito Vidigal o Feirense regressou às vitórias e respira um pouco melhor na tabela classificativa. Henrique Jocú, de cabeça, foi decisivo. Com o empate do Leixões em Viseu, os fogaceiros passam a estar a 3 pontos da salvação.

Em relação ao jogo, primeiros 45 minutos de grande personalidade da equipa de Santa Maria da Feira. Pressionantes, agressivos e ofensivos. Lito Vidigal entrou com a mesma equipa que perdeu nos descontos na última jornada, mas os danos mentais não se fizeram sentir. Pelo contrário, a equipa mostrou-se revigorada. Depois de muita insistência – e um falhanço incrível de Antoine ao minuto 13 -, o Feirense abriu o marcador aos 38’. Na sequência de um pontapé de canto ao primeiro poste, Guilherme Ferreira desviou e colocou a bola com precisão em Henrique Jocú que, de cabeça, finalizou com grande qualidade.

Na segunda parte, o Leiria carregou – foi quem mais procurou o golo -, mas o Feirense permaneceu coeso, concentrado, organizado e sem facilitar na defesa.

Foto: CD Feirense