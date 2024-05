Feirense sem força para o líder

O Feirense aumentou para 3 a série de derrotas consecutivas na fase final do Grupo B Zona 2. Na recepção ao líder da série o AC Lamego (que até vinha de uma derrota em Castelo Branco na semana anterior), ficou vincada a diferença de qualidade individual e coletiva entre os conjuntos, em especial na segunda parte. Na primeira, os azuis até foram para o intervalo a vencer por um golo (14-13), mas na retoma o líder da série impôs um parcial de 10-16 que desfez as dúvidas. De pouco valeram os 5 golos de Mateus Silva e os 4 de Eduardo Rocha e Sérgio Rola, contra os 11 do angolano Tuizana Vidal, que desequilibrou a balança.

Já o São Paio de Oleiros jogou em casa da AD Albicastrense que tratou de resolver a questão ainda na primeira parte, colocando o resultado em 17-11. Já com poucas hipóteses de reviravolta, os oleirenses conseguiram um 12-12 na segunda parte que compôs o 29-23 com que terminou a disputa.