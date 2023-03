Na 20ª jornada da II Divisão Nacional, o Clube Desportivo Feirense foi à São Paio de Oleiros vencer por 29-16, regressando aos triunfos no duelo entre as duas equipas do concelho de Santa Maria da Feira.

Os azuis e brancos, que tinham perdido com o Juve Lis na ronda anterior, subiram um lugar na tabela e ocupam agora no oitavo posto. Já o São Paio de Oleiros permanece como lanterna-vermelha da competição, ainda sem conseguir vencer.