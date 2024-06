Feirense soma terceira seguida

Em casa, contra o Alavarium, o Feirense repetiu a vitória da primeira volta e voltou a derrotar a equipa de Aveiro, desta vez por 28-25. Os fogaceiros até foram para o intervalo a perder por um golo (11-12), mas a maior eficácia na finalização levou a um parcial de 17-13 que foi decisivo. O visitante tentou ripostar forçando muitas faltas e idas para a linha dos 7 metros, mas no ataque organizado não se apresentou ao mesmo nível.

Já em São Paio de Oleiros, o CDC elevou para 6 o número de derrotas seguidas e para 17 o número de jogos sem ganhar. Contra o Estarreja, os oleirenses baterem-se bem melhor do que no jogo fora, mas acabaram por sair derrotados por 29-30.