Feirense vence na Trofa e aproxima-se do topo

Fogaceiros somam a quarta partida seguida sem perder na Liga 2.

A 8ª jornada da Liga 2 terminou da melhor forma para o Clube Desportivo Feirense, que na última segunda-feira aplicou uma goleada (3-0) ao Trofense fora de casa. Jardel, melhor marcador da equipa no campeonato, esteve em destaque com dois golos e foi eleito Homem do Jogo.

O avançado nascido na Guiné-Bissau abriu o marcador pouco depois da meia hora. Na segunda parte, os fogaceiros marcaram duas vezes num intervalo de três minutos – Jardel bisou (53′) e João Oliveira (56′) fechou as contas do encontro.

Esta foi a quarta jornada consecutiva sem perder da equipa de Santa Maria da Feira, que já parece ter esquecido a eliminação da Taça de Portugal, frente ao Varzim, da Liga 3.

O Feirense ocupa o sexto lugar da Liga 2, com 13 pontos, e aproveitou os deslizes de FC Porto B, Tondela e Vilafranquense para aproximar-se do topo. A formação orientada por Rui Ferreira está a 2 pontos do terceiro lugar e a 5 do segundo.