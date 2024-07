Feirenses em destaque nos Jogos do Eixo Atlântico

A comitiva de Santa Maria da Feira presente na XV edição dos Jogos do Eixo Atlântico, composta por perto de uma centena de atletas, arrecadou mais de dezena e meia de medalhas, entre ouro, prata e bronze, destacando-se na natação adaptada.

Centenas de jovens da Galiza e do Norte de Portugal competiram, entre 30 de junho e 5 de julho no Município de Famalicão e no Município de Braga na XV edição dos Jogos do Eixo Atlântico.

Este evento desportivo transfronteiriço, único na Europa, acontece de dois em dois anos e reúne jovem atletas até aos 16 anos (com exceção do desporto adaptado), oriundos dos concelhos que compõem o Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, numa competição que promove o desporto e a convivência transnacional, e potencia o fortalecimento de laços entre cidadãos das regiões do Norte de Portugal e da Galiza

Este ano, a competição englobou seis modalidades desportivas, inclusive duas individuais de desporto adaptado, entre as quais: andebol feminino e masculino, voleibol feminino, basquetebol masculino e feminino, natação e natação adaptada, atletismo e atletismo adaptado. Como novidade desta edição, ao Futebol 7 masculino juntou-se o Futebol 7 feminino.

Santa Maria da Feira apresentou-se neste evento como uma comitiva constituída por 94 elementos (atletas, treinadores e delegados), para competir nas modalidades de andebol, atletismo, futebol, natação e natação adaptada, tendo obtido mais de dezena e meia de medalhas.

Nas modalidades individuais, destaque para o atletismo com David Moura (1000m) a subir ao lugar mais alto do pódio, enquanto Filipa Fernandes (salto em comprimento) e Simão Silva (prova de estrada 2500m) arrecadaram a medalha de bronze.

Na natação adaptada, a comitiva feirense conseguiu dezasseis medalhas de ouro, entre elas as de estafeta masculina e feminina, ficando também em primeiro lugar coletivamente, tanto no feminino como no masculino.

Individualmente, subiram ao lugar mais alto do pódio: Samuel Lima Duarte (50m costas e 50m livres); João Barge Andrade (50m Costas); José António Correia de Albergaria (50m costas e 50m bruços); Raquel Racílio Monteiro (50m costas e 50m livres); Gabriela Maria Costa Guedes (50m costas e 50m livres); Rodrigo Oliveira Patrício (50m Bruços); Diogo Lopes Gomes (50m bruços e 50m livres); Filipa Maia Sá Reis (50m bruços e 50m livres).

Além do ouro, João Barge Andrade (50m livres) e Rodrigo Oliveira Patrício (50m livres) também conseguiram uma medalha de prata. Rodrigo Oliveira Silva conquistou prata (50m livres) e bronze (50m Costas), Adriana Godinho Reis conseguiu duas medalhas de prata (50m costas e 50m livres) e Bruna Gomes de Castro conquistou o bronze (50m costas).

Nas modalidades coletivas, a equipa de Santa Maria da Feira foi 15ª classificada no futebol, 10ª classificada em andebol feminino e quinta em andebol masculino.