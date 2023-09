Feminino do Cortegaça arranca a 1 de outubro

O campeonato Nacional da III divisão de futebol feminino arranca a 1 de outubro e o FC Cortegaça joga, na primeira jornada, perante o Rio Mau.

Com algumas caras novas e diversas renovações anunciadas a equipa feminina de futebol do FC Cortegaça já iniciou a sua preparação há quase um mês e também já conhece os adversários ditados pelo sorteio do nacional da III divisão, onde compete na série F.

Na primeira jornada, disputada a 1 de outubro, pelas 15 horas, a turma de Cortegaça recebe a equipa de Rio Mau, enquanto no outro jogo da Série F o Nespereira FC vai jogar ao Campo Afonso Pinto Magalhães, casa do CJ Salesiano Arouca.

Posteriormente, a 7 de outubro o Cortegaça desloca-se a Cucujães, em partida da Taça Futebol Feminino, regressando ao campeonato a 15 de outubro com deslocação a casa do Souselo FC na segunda jornada. Na mesma competição encontra-se o CD Feirense que disputa a série G com Juveforce – ADC Ponte Vagos, SM Murtoense, N.E.G.E., Académico Viseu FC e AC Cucujães.

Quanto ao plantel sénior da equipa vareira, foram anunciadas como renovações: Ana Valente (guarda-redes), Érica Dias (defesa), Bruna Silva (defesa), Inês Moreira (média), Ana Oliveira (média), Tatiana Gaspar (avançada), Márcia Costa (avançada), Daniela Ribeiro (avançada), Fabiana Silva (avançada), Beatriz Aluai (avançada).

Quanto a contratações duas caras novas vieram da AD Ovarense: a guarda-redes Ana Silva e a defesa Luana Rodrigues. Também chegaram ao plantel Fabiana Mota (defesa), Salomé Loureiro (defesa) e Heidilara Martins (avançada).