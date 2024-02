Festa da pequenada em S. Vicente Pereira

Como já ocorreu em época anteriores, a Academia de Futebol do S. Vicente Pereira acolheu na tarde de sábado o 2º Encontro Mensal de Petizes, evento da Associação Futebol de Aveiro, que contou com a presença de dezenas de atletas dos 4 aos 6 anos de idade, vindos de seis clubes do Distrito de Aveiro: a equipa da casa, CD Furadouro, AD Sanjoanense, AC Cucujães, RC Nogueirense e CDC Macieira de Cambra.