Festa de futebol da União das Freguesias de Ovar

O II Encontro Futebol Jovem promovido pela União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã foi uma festa de futebol e animação.

A União de Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã, em parceria com os clubes de futebol das quatro Freguesias, nomeadamente, São Vicente Pereira, AD Ovarense, Arada AC e CD Furadouro, levou a efeito na tarde de sábado o II Encontro de Futebol Jovem da União.

Esta iniciativa reuniu equipas de petizes, traquinas e benjamins no Campo Dr. Oliveira Santos, da Associação Recreativa e Cultural São Vicente Pereira que foi este ano anfitriã do torneio. O evento deverá decorrer de forma rotativa nas instalações dos clubes participantes.

Com a organização deste torneio a União de Freguesias visa “o estreitar de relações entre os nossos clubes procurando sinergias e parcerias, tendo como objetivo maior o desenvolvimento e o fomento da prática desportiva nos nossos jovens”.

Em virtude da juventude dos participantes e do objetivo do torneio, este não teve carater competitivo e a festa de futebol acabou sem vencedores ou vencidos, todos tiveram direito a medalha e festejaram uma tarde bem passada.