Festa do Campeão Rio Largo

Em dia de festa, o Rio Largo fez questão de também festejar dentro de campo, vencendo o GD Idanha por 2-1, com dois golos de Marcelo Silva. Pela turma visitante marcou Amílcar Pais.

No final da partida, a festa foi preta e amarela com a taça a ser entregue ao campeão da II divisão do futebol popular do concelho de Espinho pela presidente da Câmara Municipal espinhense, Maria Manuel Cruz, sob olhar atento do muito público que encheu as bancadas e na presença do vice-presidente da autarquia, Luis Canelas, do presidente da Junta de Paramos, Manuel Dias, do presidente da Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho, Tiago Paiva, dos representantes da Associação Desportiva de Paramos e da direção do clube campeão.