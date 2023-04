Festa do Hóquei no Pavilhão da Lavandeira

O Pavilhão Municipal Fernando Quintino – Lavandeira recebeu a tradicional festa do hóquei organizada pelo Académico da Feira e que reuniu várias dezenas de atletas de vários escalões, em três fins-de-semana de muito hóquei, companheirismo e alegria, no Torneio da Páscoa 2023, evento que já vai na sua oitava edição.

Este fim-de-semana foi a vez dos jovens dos escalões de sub-13 e sub-11 mostrarem as suas habilidades em várias partidas neste evento internacional que contou com três equipas que vieram de Inglaterra para disputarem os dois escalões.

Nos sub-11 competiram ainda: USC Paredes, ACD Gulpilhares AA Coimbra e CENAP, além da equipa da casa. Em sub-13 os feirenses acolheram, duas equipas em representação de Inglaterra, o ACD Gulpilhares, AD Sanjoanense e HC Mealhada.