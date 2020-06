Fiães e Feirense conhecem ‘regras’ dos nacionais de futebol – Lourosa pode entrar na 3ª Divisão

Fiães e Feirense, os dois clubes do Concelho com presença nos nacionais de futebol feminino em 2019/20, estão a preparar a nova época. As fianenses estreiam-se no topo, com participação na Liga BPI [1ª Divisão] e as ‘azuis’ vão jogar na renovada 2ª Divisão. O Lourosa deverá estrear-se no futebol feminino e jogar na 3ª Divisão.

Depois de ter alcançado o primeiro lugar da série D da 2ª Divisão com vitórias nas 14 jornadas realizadas, o Fiães partiu com esperanças para a fase de subida à 1ª Liga.

À data da interrupção do Futebol, as fianenses tinham averbado duas vitórias em duas jornadas, tal como o Famalicão, que seguia na frente por goal-average.

Na preparação da nova época, e face às mudanças promovidas pela Federação Portuguesa de Futebol, o Fiães viria a alcançar a integração na 1ª Liga de futebol feminino na condição de vencedor da sua série. De acordo com os novos modelos competitivos, o Feirense integra a ‘nova’ 2ª Divisão Nacional.

As ‘azuis’, recorde-se, alcançaram o terceiro lugar da série D.