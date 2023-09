Vitória com golos de F. Novo, Paulo Monteiro e Tomás

A equipa do Fiães SC mostrou serviço no seu jogo de apresentação, mostrando estar preparada para enfrentar os desafios da nova época, ao vencer a equipa de sub-23 do Famalicão por 3-2.

