Fim de semana com bons resultados

A Novasemente recebeu o segundo classificado, Branca Activa, no Pavilhão Napoleão Guerra e obteve uma saborosa vitória por 5-3, vingando-se da derrota por 4-2 da primeira volta. Os marcadores da Novasemente foram: José Vieira, António Pereira, Ricardo Oliveira e Ramiro Vasconcelos que bisou. Os golos dos visitantes foram um hat-trick de Rui Valente.

Com este resultado, os antenses encontram-se firmemente na terceira posição, mas na próxima jornada têm uma difícil deslocação a casa do primeiro, ACD Azagães que jogou na noite de sábado, com o Sporting de Silvalde, em sua casa. E o primeiro não teve a vida facilitada na Nave, com o Sporting de Silvalde a conseguir uma boa exibição e a empatar a três bolas. Marcaram pelos silvaldenses Francisco, Robinho e Ricardinho. Com este resultado os verdes e brancos estão em quinto.

No confronto entre 7º e 6º classificados, longe dos primeiros lugares, o CCR Maceda foi a Pindelo derrotar o Parc B por 1-2. Num jogo com incerteza no resultado até ao fim, foram os visitantes a inaugurar o marcador, com Daniel Dbouk, logo aos 5’, a abanar as redes da baliza de Márcio Araújo. No início da segunda parte a formação do concelho de Oliveira de Azeméis igualou a contenda, por intermédio de Hugo Freitas. Depois de alguns cartões amarelos de parte a parte, os macedenses voltaram a colocar-se na frente com golo de Nuno Pereira, aos 38’. Com este resultado as equipas trocaram de posição na tabela: Maceda em 6º, Parc B em 7º.