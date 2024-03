Final-four de sub-19 em Espinho

A cidade de Espinho e o Pavilhão Arquiteto Jerónimo Reis recebem nos dias 1 e 2 de Março, a final a quatro do Campeonato Distrital da Associação de Patinagem do Porto, no escalão de sub-19.

As equipas do FC Porto, AD Valongo, UD Oliveirense e OC Barcelos irão discutir o título de Campeão Distrital de juniores no pavilhão academista, com a grande final marcada para a noite de sábado.

Na noite de sexta disputam-se UD Oliveirense com OC Barcelos, pelas 20 horas e AD Valongo contra FC Porto, pelas 21.30 horas. Sábado pelas 19 horas decorre o jogo para decisão do terceiro e quarto lugar, enquanto que a grande final está agendada para as 21 horas.

Este é uma organização da Associação de Patinagem do Porto que conta com o apoio da Associação Académica de Espinho