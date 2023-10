Florgrade cai em Marco de Canaveses

O Florgrade FC continua sem conhecer o sabor da vitória no Campeonato de Portugal. Desta feita, em Marco de Canaveses, a equipa de André Ribeiro sucumbiu à pressão do Marco 09 e saiu derrotada por 2-1.

Quanto ao encontro, revelou-se equilibrado no primeiro tempo, assim confirma o empate a zero com que essa parte terminou.

Os golos surgiram na segunda parte, primeiro para o Florgrade: Pedro Silva, aos 70’ inaugurou o marcador. Os corticeiros chegaram aos últimos cinco minutos em vantagem, mas acabaram por sofrer: Pedro Correia aos 86 empatou a contenda.

Já a jogar com 10 elementos, o Florgrade deixou escapar o empate no último lance do jogo, golo de Luizinho.