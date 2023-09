Florgrade FC: O cântaro vai à fonte, mas não quebra:

A inexperiência e a falta de sorte continuam a tramar a Florgrade na estreia no Campeonato de Portugal: na receção ao Oliveira do Douro, os corticeiros tiveram mais iniciativa de jogo, mais posse de bola, mais remates, mais um jogo sem sofrer, mas sem conseguir o tão desejado golo.

Rui Raínho foi o primeiro a ameaçar o golo, com um remate de pé esquerdo. De seguida, bola no ferro da baliza do Oliveira do Douro. Aos 32’, chance soberana para a Florgrade converter, mas Fábio Vieira permitiu a defesa de Juvy. O mesmo Fábio Vieira que, pouco depois, saiu lesionado para dar lugar a Hélder Castro. Segundo os comentadores no Buçaquinho, foi a melhor primeira parte da equipa esta época.

Na etapa complementar, a equipa de André Ribeiro continuou a carregar, com os recém-entrados Gonçalo Nunes e João Dias. Após a expulsão de Zuzarte para os visitantes, subiram no terreno e detiveram mais bola, mas viram a sua missão complicar-se com a expulsão excusada de Poulsen (dois amarelos por protestos).

No pós-jogo, o treinador da Florgrade considerou que “a equipa devia ter mais do que 2 pontos.