Florgrade vence e persegue U. Lamas

Com mais uma vitória, o Florgrade FC não deixa escapar o líder do Campeonato Sabseg (Zona Norte), União de Lamas. Os corticeiros confirmaram o favoritismo no duelo do último domingo contra o São Vicente Pereira, batido por 2-0.

Diogo Guerra deu tranquilidade aos visitantes, tendo balançado as redes duas vezes na etapa inicial (minuto 13 e 35). No primeiro, aproveitou a recarga de um remate e, no segundo, faturou após a marcação de um canto.