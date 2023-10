Florgrade vinga derrota na Taça

Ao sexto jogo, a Florgrade somou a primeira vitória no Campeonato de Portugal. No Parque do Buçaquinho, os corticeiros venceram de forma tranquila a União de Paredes por 2-0 – vingando assim a derrota pesada sofrida contra a mesma equipa na Taça de Portugal (5-1).

Quanto ao encontro, André Ribeiro voltou a revolucionar o onze inicial, ao fazer alinhar Paiva, Ricardo Machado, Tiago Jogo, Fábio Vieira, João Dias e Jaime Poulson.

As alterações pareceram surtir efeito e trouxeram uma Florgrade mais viva e com maior atitude competitiva (segundas bolas foram quase todas ganhas). Aos 30’, João Dias, de cabeça ao segundo poste, materializou essa superioridade.

Depois do intervalo, a entrada forte ditou o resultado final: Pedro Silva, num belo remate de trivela de fora da área, desfeiteou Daniel Carvalho.

André Ribeiro considerou que na base da vitória esteve a maior “alma” com que a equipa disputou o encontro.