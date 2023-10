Fogaceiras isoladas na liderança

A equipa feminina do Feirense vence em casa com alguma naturalidade a equipa do NEGE (3-1) e o empate a zero entre a equipas do Académico de Viseu e da Juveforce ditou a liderança isolada das fogaceiras no campeonato feminino da III Divisão Nacional.

Numa partida bem disputada, as fogaceiras estiveram sempre por cima na partida e chegaram aos golos com alguma naturalidade. O domínio das fogaceiras foi evidenciado com os golos de Eliana (penálti) e Marta.

Na etapa complementar a equipa do NEGE ainda reduziu de grande penalidade, mas as fogaceiras reagiram de pronto com o domínio do jogo e o terceiro golo apontado por Rute foi apenas uma questão de minutos. Com esta vitória as fogaceiras são agora líderes isoladas do campeonato.